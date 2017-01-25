Galatasaray Kupada canlı

Tuzla maçında kırmızı kart gören Chedjou ve Yasin'den sonra dün akşam De Jong da 31 dakikada gördüğü iki sarı kartla takımını bir saat 10 kişi oynamaya mahkum etti



B planımız hazır

Riekerink: Umarım Podolski kalır ama giderse hazırlığımız var

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, 24 Erzincanspor maçı sonrası Lukas Podolski'ye övgüler yağdırdı. Karşılaşmanın başında motivasyon sorunu yaşadıklarını söyleyen Hollandalı hoca, "Büyük takımlara karşı motive olmak kolay ama bu tip maçlarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu anlamda maçı çözmemiz sevindirici. Podolski; güvenmeye ilk günden beri devam ettiğim bir oyuncu. B planımız var ama arzumuz bizimle kalması. Sol kanatta oynayabilen 3 oyuncumuz var: Yasin, Bruma ve Garry. Kimin oynayacağı ise performansa bağlı olacak" dedi.



Panzer'den beşi bir yerde

Türkiye Kupası'nda bu sezon hat-trick'i olan Podolski, dün 24 Erzincanspor ağlarını beş kez havalandırdı. Japonya'ya transferi gündemde olan Alman forvet, sarı-kırmızılı forma altında 59 maçta 29 gol attı, 11 de asist yaptı.



7 dakikada kızardı!

24. dakikada rakibine faul yaptığı için sarı kart gören Nigel De Jong 31'de ise rakibinin yüzüne eliyle bir darbede bulununca ikinci sarıdan kızardı. Soyunma odasına giderken tünelde kapıları yumruklayan De Jong, ligdeki Akhisarspor sınavında tribüne çıkacak.



BİR GÖRÜŞ: LEVENT TÜZEMEN



Poldi ay-rıl-ma-ma-lı

G.Saray'ın gruptan ikinci olarak çıkması başarı sayılmaz. Riekerink, Elazığ ve Erzincan deplasmanlarında ideal kadrolara yakın bir takımla oynasaydı G.Saray, Başakşehir ile karşılaşmayacaktı. G.Saray, final niteliğindeki tek maçlarda takım olarak iyi konsantre oluyor. Başakşehir'e karşı bu özelliklerini yansıtırlarsa finale giderler. Erzincan maçı Podolski'nin gecesi oldu. 5 gol atan, Bruma'ya ve Rodrigues'e mükemmel paslar sunan Alman yıldız, etkileyici oyunuyla adeta yönetime "Ben gidersem, yerime benim gibi bir oyuncu bulabilir misiniz?" mesajını gönderdi. Yani Podolski yönetimi ipotek altına aldı. Eğer Podolski kalır, kanatlarda da birbirleriyle değişmek kaydıyla Bruma ve Rodrigues oynar, Sneijder de maestroluk yaparsa, Aslan zirve yarışını sürdürür. Gecede iki farklı flaş olay vardı. 1-Karabük'te takımını yalnız bırakan Snejider, dün mükemmel oynadı ve çok çalıştı. 2-De Jong'un oyundan atılması laubaliliğin eseriydi. İlk faulü çok gereksizdi.