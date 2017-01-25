Gençlerbirliği'ne kupada Menemen Belediyespor şoku!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son hafta maçında 2. Lig takımı Menemen Belediyespor, Süper Lig temsilcisi Gençlerbirliği'ni konuk etti. A Spor'dan canlı yayınlanan maçta ev sahibi takım, güçlü rakibini 3-2 yendi.

Golleri izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!

Menemen Belediyespor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (Gökhan Ünal)

Menemen Belediyespor: 2 - Gençlerbirliği: 0 (Yasin Güreler)

Menemen Belediyespor: 3 - Gençlerbirliği: 0 (Mustafa Şen)

Menemen Belediyespor: 3 - Gençlerbirliği: 1 (Agon Mehmeti)

Menemen Belediyespor: 3 - Gençlerbirliği: 2 (Bady)

C Grubu'nda liderliğini daha önce garantileyen Gençlerbirliği, ilk mağlubiyetini aldığı grubu 13 puanla tamamladı. Başkent temsilcisinin son 16 turundaki rakibi, D Grubu'nu ikinci sırada bitirme ihtimali olan Kayserispor veya Boluspor olacak.

İkinci galibiyetini alan Menemen Belediyespor ise grubu 7 puanla 3. sırada bitirdi.

Karşılaşmada kollarına siyah bant takan Menemen Belediyesporlu oyuncular sahaya, vefat eden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın fotoğrafının yer aldığı "Gençlerbirliği Kulübü ve tüm Türkiye futbol camiasına başsağlığı dileriz." yazılı pankartla çıktı. Müsabakadan önce Cavcav'ın anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Gençlerbirliği'nde ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Umut Sözen, Agon Mehmeti ve Renato Escobar Baruffi (Bady) ilk kez forma giydi. Bu oyunculardan Mehmeti ile Bady, ilk maçlarında gol sevinci yaşadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Erman Kılıç'ın ortasında topla buluşan Gökhan Ünal, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

45. dakikada Ferhat Görgülü'nün şutunda top direğe çarpıp oyun alanına döndü.

59. dakikada sol çaprazdan topla ceza sahasına giren Yasin'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

66. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Şen, topu ağlara gönderdi. 3-0

69. dakikada ceza sahasında topla buluşan Mehmeti, kaleci Amir'i de geçerek topu ağlarla buluşturdu. 3-1

81. dakikada ceza yayının önünden aldığı topla ilerleyen Bady, kalecinin sağından topu ağlara gönderdi. 3-2

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Onur Karabaş xx, Gökhan Memişoğlu xx, Candaş Elbil xx

Menemen Belediyespor: Amir xx, Efe xx, Hikmet xx, Veli xx, Yasin xx, Mustafa xxx, Samet xxx, Murat xx (Jiyan dk. 83 ?), Serkan xx (Abdullah dk. 72 xx), Erman xxx, Gökhan Ünal xx (Mert Hakan dk. 56 xxx)

Gençlerbirliği: Nihat x, Orhan xx, Claro x (Mehmeti dk. 46 xx), Kulusic xx, Ferhat x, Matei xx (Bady dk. 62 xx), Scekic xx, Umut xx, Ring xx, Milinkovic x (Halil İbrahim dk. 53 xx), Ranite xx

Goller: Gökhan Ünal (dk. 9), Yasin Güreler (dk. 59), Mustafa Şen (dk. 66) (Menemen Belediyespor), Mehmeti (dk. 69), Bady (dk. 81) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Claro, Ring (Gençlerbirliği), Mustafa Şen (Menemen Belediyespor)