Bursaspor, Ümraniyespor'u liderlikten etti

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu son hafta maçında TFF 1. Lig takımı Ümraniyespor, Süper Lig temsilcisi Bursaspor'u konuk etti. A Spor'dan canlı yayınlanan maçtan yeşil beyazlı takım, Mert Örnek'in golüyle 1-0 galip ayrıldı.

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Ümraniyespor: 0 - Bursaspor: 1 (Mert Örnek)

Bursaspor bu sonuçla G Grubu'ndaki puanını 8'e çıkardı ancak 3. sırada kalarak kupaya veda etti. 9 puanda kalan Ümraniyespor ise liderliği Akhisar Belediyespor'a kaptırarak G Grubu'nu 2. sırada tamamladı ve son 16 turunda H Grubu'nun lideri Atiker Konyaspor ile eşleşti.

MAÇTAN DAKİKALAR



33. dakikada Bursaspor savunmasının uzaklaştıdığı top Abdullah'ta kaldı. Abdullah'ın ceza sahası dışından sert vurdu, top direğin üzerinden auta çıktı.



37. dakikada ceza sahası içinde Bulut'un vuruşunda kale çizgisinden Rüştü topu çıkardı. İkinci pozisyonda Abdullah'ın şutunda kaleci Muhammed gole izin vermedi.



39. dakikada Bulut'un ara pasında topla buluşan Abdullah, yerden kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.



40. dakikada Furkan'ın pasıyla ceza sahasına giren Sercan Yıldırım, rakibini geçip şutunu çıkardı. Kaleci Süleyman'dan dönen topa Mert'in vuruşunda top auta gitti.



43. dakikada Bahadır'ın ceza sahası içine gönderdiği top ile buluşan Abdullah'ın Dönerek yaptığı vuruşta Bursaspor kalecisi Muhammed gole izin vermedi.

49. dakikada Ümraniyespor'un kazandığı serbest vuruşu Mehmet kullandı. Ceza sahası içinde Bulut dokundu ancak kaleci Muhammed gole izin vermedi.

53. dakikada Mehmet sol kanattan bindirdi. Ortasında Mücahid kayarak vurdu ancak Bursaspor kalecisi Muhammed yine başarılıydı.

76. dakikada Bursaspor atağında oyuna yeni giren Berke sol kanattan ceza sahası içine gönderdi. Mert, savunma ve kalecinin anlaşmazlığını iyi değerlendirerek topu ağlara gönderdi. 0-1

80. dakikada Bursaspor kontratağında Mert, savunmanın arkasına kaçan Furkan'ı çok iyi gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan genç futbolcu, aşırtma yapmak istedi ancak topu dışarı gönderdi.

90. dakikada Mert'in çıkardığı topta Onur ceza sahası dışından sert vurdu. Ümraniyespor kalecisi Muhammed son anda topu çizgide tutmayı başardı.

92. dakikada Furkan'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Stancu kullandı. Vuruşunda top üst direkten geri döndü.

Bu arada karşılaşmada Bursaspor'a ayrılan tribünde sadece bir taraftarın yer alması dikkati çekti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Engin xx, Muhammet Yumak xx, Özgür Ertem xx

Ümraniyespor: Süleyman xx, Mustafa xx, Mücahid xx, Ömer xx, Mehmet xxx (Erol dk. 78 x), Tarık xx, Salifu xx, Bulut xx, Bahadır xxx, Burak xx (Beleck dk. 46 x), Abdullah xx (Samet Asatekin dk. 62 xx)

Bursaspor: Muhammed xxx, Ertuğrul xx (İsmail dk. 46 xxx), Jovic xx, Onur xx, Rüştü xxx, Faty xx, Furkan xx, Mert xxx, Berkay xx, Sercan xx (Berke dk. 75 xx), Sinan xx (Stancu dk. 46 xx)

Gol: Mert (dk. 76) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Abdullah, Salifu, Mustafa (Ümraniyespor), Berkay, Faty (Bursaspor)