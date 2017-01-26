Darıca Gençlerbirliği - Boluspor (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu son hafta maçında 3. Lig takımı Darıca Gençlerbirliği, TFF 1. Lig temsilcisi Boluspor'u konuk etti. A Spor'dan canlı yayınlanan maç 1-1 berabere sona erdi.

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Darıca Gençlerbirliği: 0 - Boluspor: 1 (Mitchell te Vrede)

Darıca Gençlerbirliği: 1 - Boluspor: 1 (Özer Kutlu)

Boluspor'un golü 39. dakikada Mitchell te Vrede'den gelirken, Darıca Gençlerbirliği ise beraberliği 90+1'de Özer Kutlu'nun golüyle kurtardı.

Darıca Gençlerbirliği maçın 25. dakikasında Sinan Turan'ın kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kaldı.

Bu sonuçla Boluspor ve D.Gençlerbirliği kupadan elendiler. Bu gruptan bir üst tura yükselen takımlar ise Beşiktaş ve Kayserispor oldu.