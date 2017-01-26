İşte kupada son 16 turu eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşmeler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar ve bu turdaki eşleşmeler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları 4-5 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Akhisar Belediyespor - Gümüşhanespor

Atiker Konyaspor - Ümraniyespor

Beşiktaş - Fenerbahçe

Medipol Başakşehir - Galatasaray

Tuzlaspor - Sivasspor

Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor

Kasımpaşa - Osmanlıspor

Gençlerbirliği - Kayserispor