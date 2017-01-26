İşte kupada son 16 turu eşleşmeleri
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşmeler belli oldu.
Türkiye Kupası 26 Ocak 2017, Perşembe
Güncelleme: 26 Ocak 2017, Perşembe 16:17
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar ve bu turdaki eşleşmeler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları 4-5 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
Akhisar Belediyespor - Gümüşhanespor
Atiker Konyaspor - Ümraniyespor
Beşiktaş - Fenerbahçe
Medipol Başakşehir - Galatasaray
Tuzlaspor - Sivasspor
Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor
Kasımpaşa - Osmanlıspor
Gençlerbirliği - Kayserispor
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