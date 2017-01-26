 İşte kupada son 16 turu eşleşmeleri - Türkiye Kupası - 26 Ocak 2017 Perşembe

İşte kupada son 16 turu eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşmeler belli oldu.

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Türkiye Kupası 26 Ocak 2017, Perşembe

Güncelleme: 26 Ocak 2017, Perşembe 16:17

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar ve bu turdaki eşleşmeler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları 4-5 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Akhisar Belediyespor - Gümüşhanespor

Atiker Konyaspor - Ümraniyespor

Beşiktaş - Fenerbahçe

Medipol Başakşehir - Galatasaray

Tuzlaspor - Sivasspor

Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor

Kasımpaşa - Osmanlıspor

Gençlerbirliği - Kayserispor

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