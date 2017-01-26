Yeni Amasyaspor'dan Göztepe karşısında tarihi galibiyet

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu son hafta maçında Bölgesel Amatör Lig takımı Yeni Amasyaspor, TFF 1. Lig temsilcisi Göztepe'yi konuk etti. A Spor'dan canlı yayınlanan maçtan Yeni Amasyaspor 3-2 galip ayrıldı.

Grupta iddiası bulunmayan iki takım, son iki sırayı paylaşarak kupaya veda etti.

Golleri izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!

Yeni Amasyaspor: 1 - Göztepe: 0 (Muhammet Emin Gül)

Yeni Amasyaspor: 2 - Göztepe: 0 (Hakan Açıkalın)

Yeni Amasyaspor: 3 - Göztepe: 0 (Kaan Yüksel)

Yeni Amasyaspor: 3 - Göztepe: 1 (Mehmet Umut Nayır)

Yeni Amasyaspor: 3 - Göztepe: 2 (Mehmet Umut Nayır)

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada Göztepe'den Mehmet Umut'un sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topu Yeni Amasyaspor defansı uzaklaştırdı.

10'ncu dakikada Yeni Amasyaspor'dan Hakan'ın sol kanattan ceza sahasına ortasını Göztepe defansı kornere gönderdi. Yeni Amasyaspor kullandığı korner atışından yararlanamadı.

13'üncü dakikada Yeni Amasyaspor serbest vuruş kazandı. Ceza sahasına ortalanan topta Muhammed Emin Gül meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

19'uncu dakikada Göztepe sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Alexhander'in ceza sahasına gönderdiği topu Yeni Amasyasporlu kaleci Rasim yumruklarıyla uzaklaştırdı.

35'nci dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Amasyaspor atağında ceza sahasına ortalanan topu Hakan, kaleci Yavuz'un solundan ağlarla buluşturdu: 2-0.

43'üncü dakikada sol kanattan gelişen Yeni Amasyaspor atağında ceza sahasına ortalanan topu Kaan ağlarla buluşturdu: 3-0.

49'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Sinan'ın ceza sahasına ortasında Mehmet Umut Nayir, topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

82'nci dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Mehmet Umut Nayir ceza sahası içerisinde topu kaleci Rasim'in sağ tarafından ağlarla buluşturdu: 3-2.

Yeni Amasyaspor karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Stat: 12 Haziran

Hakemler: Özkan Çeliker, Mehmet Kısal, Gökmen Olgaç

Yeni Amasyaspor: Rasim Mutlu, Kaan Yüksel, Barış Baltürk, Mehmet Balban, Orhan Gazi Kelce (Dk. 62 David Simbo), Muhammed Emin Bakan, Engin Kankal, Cumaali Bulut (Dk. 76 Mikail Usta), Hakan Açıkalın, Muhammet Emin Gül, Rıdvan Güler

Göztepe: Yavuz Aygün, Emre Aygün, Soner Dikmen, Emre Can Coşkun, Mehmet Umut Nayir, Sandro (Dk. 75 Metin Acet), Salim İyik, Sinan Özkan, Tayfun Bingöl, Leroy George, Canberk Dilaver

Goller: Dk. 13 Muhammet Emin Gül, Dk. 35 Hakan Açıkalın, Dk. 43 Kaan Yüksel (Yeni Amasyaspor), Dk. 50 ve Dk. 82 Mehmet Umut Nayir (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 60 Kaan Yüksel, Dk. 78 Mikail Usta (Yeni Amasyaspor), Dk. 78 Leroy George (Göztepe)