Tolunay Kafkas sistemi değiştiriyor

Yeşil-siyahlıların Teknik Direktör Tolunay Kafkas yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda düz koşu, ısınma hareketleri ve dar alanda kısa paslaşmanın ardından taktik çalışması yaptı. Ara transfer döneminin son günü transfer edilen Jeremy Bokila ile Sokol Cikalleshi antrenmana katılmadı.



Yapılan taktik çalışmasında Kafkas, kupa maçında ilk kez deneyeceği çift santrfor hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Kafkas'ın kupa maçında Jeremy Bokila ile Ricardo Vaz Te'yi forvette oynatmayı düşündüğü bildirildi.



Öte yandan Akhisar'a taşınmak için izin isteyen Jeremy Bokila ile Sokol Cikalleshi idman sırasında Yılmaz Atabarut Tesisleri'ne geldi.