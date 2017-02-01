Tolunay Kafkas sistemi değiştiriyor
Akhisar Belediyespor, 5 Şubat Pazar günü evinde Gümüşhanespor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Türkiye Kupası 01 Şubat 2017, Çarşamba
Güncelleme: 01 Şubat 2017, Çarşamba 17:26
Yeşil-siyahlıların Teknik Direktör Tolunay Kafkas yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda düz koşu, ısınma hareketleri ve dar alanda kısa paslaşmanın ardından taktik çalışması yaptı. Ara transfer döneminin son günü transfer edilen Jeremy Bokila ile Sokol Cikalleshi antrenmana katılmadı.
Yapılan taktik çalışmasında Kafkas, kupa maçında ilk kez deneyeceği çift santrfor hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Kafkas'ın kupa maçında Jeremy Bokila ile Ricardo Vaz Te'yi forvette oynatmayı düşündüğü bildirildi.
Öte yandan Akhisar'a taşınmak için izin isteyen Jeremy Bokila ile Sokol Cikalleshi idman sırasında Yılmaz Atabarut Tesisleri'ne geldi.
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