 Medipol Başakşehir Galatasaray karşısında ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi - Türkiye Kupası - 4 Şubat 2017 Cumartesi

Medipol Başakşehir Galatasaray karşısında ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi

Ziraat Türkiye Kupası maçında Galatasaray, Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. İlk yarıda Mustafa Pektemek'in attığı 2 golle Başakşehir Galatasaray önünde ilk yarıyı galip bitirdi.

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Türkiye Kupası 04 Şubat 2017, Cumartesi

Güncelleme: 04 Şubat 2017, Cumartesi 21:26

Ziraat Türkiye Kupası'nda son üç yılın şampiyonu Galatasaray, Medipol Başakşehir'le karşılaşıyor. Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayan maç ATV'den HD kalitesinde naklen yayınlanıyor.

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