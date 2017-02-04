Medipol Başakşehir Galatasaray karşısında ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi
Ziraat Türkiye Kupası maçında Galatasaray, Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. İlk yarıda Mustafa Pektemek'in attığı 2 golle Başakşehir Galatasaray önünde ilk yarıyı galip bitirdi.
Türkiye Kupası 04 Şubat 2017, Cumartesi
Güncelleme: 04 Şubat 2017, Cumartesi 21:26
Ziraat Türkiye Kupası'nda son üç yılın şampiyonu Galatasaray, Medipol Başakşehir'le karşılaşıyor. Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayan maç ATV'den HD kalitesinde naklen yayınlanıyor.
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