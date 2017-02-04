"Rakibe oyun kurdurmadık"
Tuzlaspor deplasmanında alınan 4-1 galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen Sivasspor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal, oyuncularını kutladı.
Türkiye Kupası 04 Şubat 2017, Cumartesi
Güncelleme: 04 Şubat 2017, Cumartesi 16:51
Tuzlaspor önünde alınan galibiyetle kupada yoluna devam eden Sivasspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, karşılaşma sonrasında şunları söyledi:
"Zor geçeceğini biliyorduk ve ona göre iyi hazırlandık. Tuzlaspor'un son 8 maçında 6 galibiyeti, 1 beraberliği ve 1 mağlubiyeti vardı. 17 gol atan üretken bir takım Tuzlaspor. İlk yarıda önde karşılık verdiğimizde oyun kurmakta zorlandılar ve biz de golleri bulunca maçın sonucu da belli etti kendini. Kupada devam etmek istiyorduk. Disiplinli ve özverili bir takım vardı sahada. Oyuncularımı tebrik ediyoruz. Tuzlaspor'u da tebrik ediyorum, kupada buraya kadar geldiler. Ümit Hoca'yı da tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. İnşallah ligde de bu başarıyı devam ettirirler. Biz de ligde yolumuza aynı başarılarla devam edeceğiz."
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