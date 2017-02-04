"Rakibe oyun kurdurmadık"

Tuzlaspor önünde alınan galibiyetle kupada yoluna devam eden Sivasspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, karşılaşma sonrasında şunları söyledi:

"Zor geçeceğini biliyorduk ve ona göre iyi hazırlandık. Tuzlaspor'un son 8 maçında 6 galibiyeti, 1 beraberliği ve 1 mağlubiyeti vardı. 17 gol atan üretken bir takım Tuzlaspor. İlk yarıda önde karşılık verdiğimizde oyun kurmakta zorlandılar ve biz de golleri bulunca maçın sonucu da belli etti kendini. Kupada devam etmek istiyorduk. Disiplinli ve özverili bir takım vardı sahada. Oyuncularımı tebrik ediyoruz. Tuzlaspor'u da tebrik ediyorum, kupada buraya kadar geldiler. Ümit Hoca'yı da tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. İnşallah ligde de bu başarıyı devam ettirirler. Biz de ligde yolumuza aynı başarılarla devam edeceğiz."