Sivasspor, Tuzlaspor'u dörtledi!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Sivasspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 4-1 yenerek çeyrek finale kaldı.
Türkiye Kupası 04 Şubat 2017, Cumartesi
Güncelleme: 04 Şubat 2017, Cumartesi 13:49
Ziraat Türkiye Kupası'nın gediklilerinden Tuzlaspor, TFF 1. Lig'in iddialı ekibi Sivasspor'u konuk etti. A Spor'dan canlı yayınlanan maçtan 4-1 galip ayrılan kırmızı beyazlılar kupada çeyrek finale yükseldi. Sivasspor'a turu getiren golleri Hakan Arslan, Adem Koçak ve Ergin Keleş (2) attı.
Golleri izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!
Tuzlaspor: 0 - Sivasspor: 1 (Hakan Arslan)
Tuzlaspor: 0 - Sivasspor: 2 (Adem Koçak)
Tuzlaspor: 0 - Sivasspor: 3 (Ergin Keleş)
Tuzlaspor: 0 - Sivasspor: 4 (Ergin Keleş)
Tuzlaspor: 1 - Sivasspor: 4 (Ozan Papaker)
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Emre Kılınç ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlağı önünde bulan Hakan topu filelere gönderdi. 0-1
33. dakikada ceza yayı önünde serbest vuruş kullanan Adem Koçak2ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
55. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Leandrinho pasını sağ kanattan gelen Ergin'e pasını verdi. Ergin'in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3
57. dakikada Emre'nin ara pasında ceza yayı önünde topla buluşan Ergin topu sürdükten sonra vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-4
70. dakikada Tuncay'ın pasında topla buluşan Ozan ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruş ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-4
Stat: Tuzla Belediye
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, İlker Takpak xx
Tuzlaspor: Murat xx, Bülent xx, Anıl xx, Kadir Kaan xx, Orkun xx, Arif xx (Ferhat dk. 62) , Muharrem Efe xx, Tuncay xx, Kıvanç xx (Barış dk. 73 x), Onur xx (Tolunay dk. 59 x), Ozan xx
Sivasspor: Tolgahan xx, İbrahim xx (Galip dk. 59 x), Ahmet xx (Rıdvan dk. 46 x), Hasan xx, Ziya xx, Yiğit xx, Burhan xx (Leandrinho dk. 53 x), Hakan xxx, Adem xx, Emre xx, Ergin xx
Goller: Hakan (dk. 13), Adem (dk. 33), Ergin (dk. 55) (dk.57) (Sivasspor), Ozan (dk. 70) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Arif, Bülent (Tuzlaspor), Burhan, Rıdvan (Sivasspor)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
"Rakibe oyun kurdurmadık"
-
Ümit Davala: Atamayana atarlar
-
Fenerbahçe flaş derbi kararlarını...
-
Fenerbahçe'den derbi için devrim...