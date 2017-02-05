Akhisar Belediyespor çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Süper Lig takımı Akhisar Belediyespor, 2. Lig temsilcisi Gümüşhanespor'u konuk etti. A Spor'dan canlı yayınlanan maçta Vaz Te, Samardzic ve Muğdat'ın golleriyle rakibini 3-1 yenen Akhisar, kupada çeyrek finale kaldı.

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Akhisar Belediyespor: 1 - Gümüşhanespor: 0 (Ricardo Vaz Te)

Akhisar Belediyespor: 2 - Gümüşhanespor: 0 (Miral Samardzic)

Akhisar Belediyespor: 2 - Gümüşhanespor: 1 (Ali Özgün)

Akhisar Belediyespor: 3 - Gümüşhanespor: 1 (Muğdat Çelik)

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Cikallleshi'nin pasında savunmanın arkasına sarkarak topla buluşan Vaz Te, sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girer girmez yerden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Hasan Hüseyin'in ayaklarının yanından filelerle buluştu. 1-0

25. dakikada Kadir'in sağ kanattan ortaladığı topa penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Vaz Te'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.

32. dakikada Cikallleshi'nin sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Vaz Te, topu kontrol ederek daha müsait pozisyondaki arkadaşı Lopes'in önüne bıraktı. Lopes'in sert şutunda meşin yuvarlak savunmaya da çarparak kornere gitti.

39. dakikada Mehmet Menderes'in sol kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Cem Sultan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lukac'ta kaldı.

45+2. dakikada Mustafa'ın pasıyla topla buluşan Cikallleshi, ceza sahası içerisinde rakip savunma ve kaleci Hasan Hüseyin'i geçtikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşta, top yan ağlarda kaldı.

49. dakikada Kadir'in sol köşeden kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Samardzic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

51. dakikada Muhammed'in ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan topu kaleci Lukac son anda tokatlayarak kornere gönderdi.

81. dakikada Lopes'in pasıyla topla buluşan Soner'in ceza sahası içi sol çaprazda müsait pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Hasan Hüseyin, ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

85. dakikada Caner'in ceza sahası içerisinde Süleyman'a yaptığı faul sonrası hakem Özgür Yankaya, penaltı kararı verdi.

86. dakikada penaltı atışını kullanan Ali'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

90+3. dakikada Akhisar Belediyespor atağında Soner'in pasında Gümüşhanespor savunmasının kontrol edemediği topu önüne alan Muğdat, ceza sahası içerisinde kaleci Hasan Hüseyin'i de geçerek, boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi. 3-1

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Akhisar Belediyespor: Lukac xx, Miguel Lopes xx, Caner xx, Samardzic xxx, Mustafa xx, Kadir xx, Custodio xx, Özer xx (Soner dk. 77 xx), Aykut xx (Kafi Adu dk. 56 xx), Vaz Te xxx, Cikallleshi xx (Muğdat dk. 64 xx)

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin x, Mehmet Abdullah x (Süleyman dk. 46 x), Taner x, Rahmi Muhammet xx, Cem Sultan xx, Cumhur xx, Serhat xx, Muhammed x (Zahit dk. 61 x), Mehmet Menderes x (Alperen dk. 75 x), Rıdvan xx, Ali xxx

Goller: Vaz Te (dk. 10), Samardzic (dk. 49), Muğdat (dk. 90+3) (Akhisar Belediyespor), Ali (dk. 86 pen.)

Sarı kartlar: Vaz Te, Kafi Adu, Mustafa (Akhisar Belediyespor)