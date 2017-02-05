 Alex’ten derbi mesajı - Türkiye Kupası - 5 Şubat 2017 Pazar

Alex’ten derbi mesajı

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza, bu akşam oynanacak derbi için eski takımına başarılar diledi.

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Türkiye Kupası 05 Şubat 2017, Pazar

Güncelleme: 05 Şubat 2017, Pazar 16:26

Instagram hesabından bir Beşiktaş-Fenerbahçe maçında çekilmiş fotoğrafını paylaşan Alex, yanına da "Başarılar Fenerbahçem" yazdı.

Paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

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