Alex’ten derbi mesajı
Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza, bu akşam oynanacak derbi için eski takımına başarılar diledi.
Türkiye Kupası 05 Şubat 2017, Pazar
Güncelleme: 05 Şubat 2017, Pazar 16:26
Instagram hesabından bir Beşiktaş-Fenerbahçe maçında çekilmiş fotoğrafını paylaşan Alex, yanına da "Başarılar Fenerbahçem" yazdı.
Paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.
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