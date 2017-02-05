Konyaspor uzatmada turladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Süper Lig takımı Atiker Konyaspor, TFF 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u konuk etti. A Spor'dan canlı yayınlanan maçın 90 dakikası 1-1 berabere sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti. 99. dakikada Vukovic'in penaltıdan attığı gol Konyaspor'a turu getirdi.

Golleri izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!

Atiker Konyaspor: 0 - Ümraniyespor: 1 (Serdar Özbayraktar)

Atiker Konyaspor: 1 - Ümraniyespor: 1 (Dimitar Rangelov)

Atiker Konyaspor: 2 - Ümraniyespor: 1 (Jagos Vukovic)

ÖNEMLİ DAKİKALAR

3'üncü dakikada Fofana'nın pasıyla ceza yayına yakın bir noktada topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in plase vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu ceza sahasının sol çaprazında önünde bulan Horo'nın şutunda, kaleci Metin, topu son anda çizgi üzerinden çıkarttı.



26'ncı dakikada Ömer Tunç'un ortasında, ceza yayında topla buluşan Bahadır'ın şutunda, kaleci Kaya Tarakçı müdahale etti.



35'inci dakikada Fofana'nın pasıyla arka direkte topla buluşan Hora'nın şutunda, top direkten döndü, savunma topu uzaklaştırdı.



48'inci dakikada Bahadır'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Serdar'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.0-1



68'inci dakikada Serdar'ın, ikili mücadelede Skubic'e müdahalesinde, Skubic yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, Serdar'ı ikinci sarı karttan, kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.



83'üncü dakikada ceza sahası içinde Skubic'in ara pasında topu önünde bulan Rangelov'un şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı. 1-1

Karşılaşmanın ilk 90 dakikası 1-1 sona erdi.



97'nci dakikada Ömer Tunç, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bajic'e müdahalesinde Bajic yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Penaltu vuruşunu gerçekleştiren Vukovic'in şutunde meşin yuvarlak, kaleci Metin'in sağından ağlarla buluştu.2-1.



Karşılaşma Atiker Konyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken

Atiker Konyaspor: Kaya Tarakçı, Skubic, Ali Turan (Dk. 79 Rangelov), Vukovic, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner, Halil İbrahim Sönmez, Fofana (Dk. 67 Milosevic), Hora (Dk. 62 Bajic)

Ümraniyespor: Metin Erol, Ömer Tunç, Tarık Tekdal, Mustafa Çakır, Mücahit Albayrak, Salifu, İbrahim Akdağ (Dk. 72 Beleck), Serdar Özbayraktar, Abdullah Halman (Dk. 79 Yükseker), Bahadır Taşdelen (Dk. 64 Timur Temeltaş), Otoo

Goller: Dk. 48 Serdar Özbayraktar (Ümraniyespor), Dk. 83 Rangelov, Dk. 99 Vukovic (penaltıdan) (Atiker Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 68 Serdar Özbayraktar (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Tarık Tekdal, Dk. 71 Mustafa Çakır, Dk. 78 Abdullah Halman (Ümraniyespor), Dk. 71 Ömer Ali Şahiner, Dk. 81 Volkan Fındıklı (Atiker Konyaspor)