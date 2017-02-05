Salih’e ikinci şok!

Advocaat’ın eleştirdiği genç futbolcu, Avrupa Ligi listesine alınmayınca bir kez daha yıkıldı

Kayserispor maçında sakatlanıp, oyundan çıkan Salih Uçan, karşılaşmanın ardından teknik direktör Dick Advocaat tarafından eleştirilince, büyük bir moral bozukluğu yaşamıştı. Bunun ardından sarı-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi listesinden çıkarılması genç oyuncu için ikinci bir şok oldu. Morali bozulan Salih'in içine kapandığı ve kimseyle konuşmadığı öğrenildi. Advocaat'ın F.Bahçe'de devam etmesi halinde Salih'le yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.