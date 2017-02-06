Arena toz duman

Oyundan atılınca çılgına dönen Tosic, kart görmesine neden olan Robin Van Persie’ye saldırmak istedi... Şenol Güneş ile Kjaer arasında da tünel girişinde tartışma yaşandı...

Beşiktaş-Fenerbahçe arasında Vodafone Arena'da oynanan dev derbiye çıkan olaylar damgasını vurdu. Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un önce Van Persie, ardından da Alper Potuk ile yaşadığı tartışmalarla yükselen tansiyon, ilk yarının son dakikalarında Dusko Tosic ve Robin van Persie arasındaki kavga ile tavan yaptı. 41. dakikada Fenerbahçe atağında Van Persie'nin sert darbeleriyle yerde kalan Tosic, hızını alamadı ve Hollandalı'nın üstüne yürüyüp rakibini kafasıyla ittirdi. Bunun üzerine hakem Ali Palabıyık'ın gösterdiği kırmızı kartla adeta çıldıran Sırp futbolcu, tekrar Van Persie'ye doğru hamle yaptı. Takım arkadaşlarının zor sakinleştirdiği Tosic, güçlükle sahadan çıkarıldı. Bu sırada Marcelo da Van Persie'nin kafasına vurdu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de dördüncü hakemin yanına koşarak sert şekilde itirazda bulundu. Öte yandan Tosic dün gece profesyonel kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü.

Beşiktaş'ta Tosic kırmızı kart gördü, ortalık karıştı!



HERKES ATEŞ TOPU

Karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaş kulübesiyle diyaloğa giren Simon Kjaer'e tünel girişinde tepki gösteren Şenol Güneş, Danimarkalı oyuncunun ağzını bir anlığına sıkıp bıraktı.



1- Dusko Tosic, gelişen Fenerbahçe atağında kendisine faul yapan Van Persie'nin üstüne yürüyüp kafasıyla rakibini ittirdi.

2- Kırmızı kart gören Tosic, Van Persie'nin elini şortuna sokarak yaptığı hareket üzerine çılgına döndü ve Van Persie'nin üstüne yürümeye çalıştı.

3- Çok sinirlenen Tosic'i yatıştırmak zor oldu. Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli futbolcular, Tosic'i sakinleştirebilmek için büyük bir çaba harcadı.