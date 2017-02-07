Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi!

2016-2017 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Müsabakaları kura çekimi yapıldı.

Kura çekimi TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda saat 13.00'te başladı ve A Spor'dan canlı yayınlandı.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor

Sivasspor-Atiker Konyaspor

Medipol Başakşehi-Akhisar Belediyespor

Kayserispor-Fenerbahçe

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ DE BELLİ OLDU

Çeyrek final maçlarının ardından Kasımpaşa-Çaykur Rizespor galibi ile Sivasspor-Atiker Konyaspor galibi; Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor galibi ile de Kayserispor-Fenerbahçe'nin galibi yarı finalde karşılaşacak.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Çeyrek final ilk maçları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, rövanşları ise 4, 5 ve 6 Nisan'da, yarı final ilk karşılaşmaları 25, 26 ve 27 Nisan'da, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Mayıs'ta oynanacak.