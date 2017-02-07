Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi!
Ziraa Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.
Türkiye Kupası 07 Şubat 2017, Salı
Güncelleme: 07 Şubat 2017, Salı 12:56
2016-2017 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Müsabakaları kura çekimi yapıldı.
Kura çekimi TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda saat 13.00'te başladı ve A Spor'dan canlı yayınlandı.
İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor
Sivasspor-Atiker Konyaspor
Medipol Başakşehi-Akhisar Belediyespor
Kayserispor-Fenerbahçe
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ DE BELLİ OLDU
Çeyrek final maçlarının ardından Kasımpaşa-Çaykur Rizespor galibi ile Sivasspor-Atiker Konyaspor galibi; Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor galibi ile de Kayserispor-Fenerbahçe'nin galibi yarı finalde karşılaşacak.
MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
Çeyrek final ilk maçları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, rövanşları ise 4, 5 ve 6 Nisan'da, yarı final ilk karşılaşmaları 25, 26 ve 27 Nisan'da, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Mayıs'ta oynanacak.
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