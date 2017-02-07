Sen yaşlandın, veteranlarla oynarsın Robin

Derbinin olay isimlerinden Robin van Persie, Samandıra'da takım arkadaşları ve kulüp personeliyle dertleşirken Beşiktaşlı Oğuzhan'la ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Oğuzhan'ın daha seremoniye çıkarken kendisine küfür ettiğini belirten Hollandalı futbolcunun şunları söylediği öğrenildi: "Daha seremoniye çıkarken ortada hiçbir durum yokken Oğuzhan, bana Flemenkçe bir şeyler söyledi, tam duyamadım... Bir baktım bana küfür ediyor... Ben şaka yapıyor zannettim ve kafamı sallayıp ne yapıyorsun dedim. Ancak Oğuzhan, küfürlerine devam etti... Frikiği kullandıktan sonra da bana 'Sen yaşlandın, senin bu sahalarda işin yok artık.. Git veteranlarla oyna...' diyerek hakaretler etti."



TAYTIMI DÜZELTİYORDUM

Oğuzhan'ın yaptığı hareketin hiç konuşulmadığını da belirten Van Persie, "Maç boyunca da sürekli burnunu yukarı kaldıran bir hareket yaptı. Hollanda'da bu hareket küfürdür... Oğuzhan bu hareketi, Hollanda'da yapsa 1 ay ceza alır... Ben de golümü atınca sevincimi onun önünde kayarak gösterdim" şeklinde konuştu. Maç bittikten sonra saha kenarında bekleyen Tosic'in üzerine yürüdüğünü, Caner'in de küfür ettiğini ileri süren Van Persie, elini şortuna sokmasını ise, "Şortumun altında tayt vardı ve sürekli toplanıyordu. Ben de taytımı düzeltiyordum. Bunu her maç yaparım" sözleriyle savundu.



ADA ONLARI KONUŞTU

Robin van Persie ile Oğuzhan Özyakup arasında derbide yaşanan gerginlik, İngiltere'de de gündem oldu. Arsenal'de birlikte oynayan ikilinin, karşılaşma sırasındaki tartışmaları Ada basınında manşete taşındı.



PALABIYIK'A7.7

Vodafone Arena'daki olaylı maçın hakemi Ali Palabıyık'ın notu belli oldu. 1 kırmızı kart, 7 sarı kart çıkaran, Lens'in iptal ettiği golüyle büyük tartışma yaratan FIFA kokartlı Palabıyık'a gözlemcilerin raporu doğrultusunda not olarak 7.7 verildi (tatminkar-iyileştirilmesi gereken hususlar). Palabıyık'ın 2-3 hafta arasında dinlendirilebileceği gelen haberler arasında. Öte yandan Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Ahmet Akpınar, Radyospor'a "Ali Palabıyık maça Aziz Yıldırım tarafından atanmıştır" iddiasında bulundu.







OZİ, RVP'Yİ SİLDİ

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, olaylı derbinin ardından Robin van Persie ile olan paylaşımlarını sildi. Maç içinde sürekli gerginlik yaşadığı Hollandalı futbolcuya sert çıkan Oğuzhan, dün de sosyal medya hesabından 2013 yılında Van Persie'yle çektirdiği fotoğrafı kaldırdı.





'BENİ KANATLARI ALTINA ALDI'

Derbi sonrası Robin van Persie hakkında, "Herkes karakterini belli etti" diyen Oğuzhan Özyakup, 28 Ocak'ta katıldığı bir televizyon programında ise Hollandalı yıldıza övgü yağdırmıştı. Van Persie'nin Arsenal'de kendisine çok yardımcı olduğunu söyleyen Ozi, "Robin'in eşi Faslı. Bize yakın. Ben 15 yaşındaydım. Londra'da bana inanılmaz iyi baktılar. Kanatları altına aldılar diyebilirim. İstanbul'a geldikten sonra ben de onlara çok yardım ettim. Benim örnek aldığım biri. Gençlere her zaman destek veriyor" ifadesini kullanmıştı.