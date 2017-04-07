Kupada 4 maçta 14 gol

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarında birbirinden güzel 14 gol atıldı. İşte Atv ve A Spor'dan canlı yayınlanan maçlarda atılan o goller...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakaları tamamlandı.

Çift maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek final müsabakaları sonucunda Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor ve Kasımpaşa, yarı finale çıkan takımlar oldu.

Atv ve A Spor'dan canlı yayınlanan 4 maç nefesleri keserken, karşılaşmalarda birbirinden güzel tam 14 gol atıldı.

ATİKER KONYASPOR: 3 - SİVASSPOR 2 (TIKLA, ÖZETİ İZLE)

ÇAYKUR RİZESPOR: 2 - KASIMPAŞA: 2 (TIKLA, ÖZETİ İZLE)

FENERBAHÇE: 3 - KAYSERİSPOR: 0 (TIKLA, ÖZETİ İZLE)

AKHİSAR BELEDİYESPOR: 0 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 2 (TIKLA, ÖZETİ İZLE)

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe-Medipol Başakşehir, Kasımpaşa-Atiker Konyaspor eşleşmeleri oluştu.

Kupada yarı final ilk karşılaşmaları 25, 26 veya 27 Nisan'da, rövanşları ise 16, 17 veya 18 Mayıs'ta oynanacak. Yarı finalde ilk karşılaşmalar Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde yapılacak.