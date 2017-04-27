Salih Uçan'dan Advocaat için olay sözler

Erken yedikleri iki gol için milli futbolcu; "Dakika 11'di uyanamadık. Maç başlar başlamaz uyanman gerekir yoksa gol yiyorsun" dedi.

Bugün çok koştuğunu dile getiren muhabire Salih, "Ben direk 10 numara değilim, atak oyuncusu değilim. 8 numara oyuncusuyum. Hocaya da arkadaşlara da söylüyorum. Oyun stilim bu. Bunu gösterdiğim sürece de sıkıntı yok.

Röportajdan önce Advocaat ile karşılaşan Salih Uçan'a muhabirin "Hocanla aran gayet iyi gördüğüm kadarıyla. Sezon sonu gidiyor ama üzülüyor musun?" sorusuna "Yani, şöyle böyle..." cevabını verdi.

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