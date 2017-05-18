Volkan Demirel'le dalga geçtiler!
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe'yi eleyen Başakşehirli futbolcuların gündeminde Volkan Demirel vardı. Tecrübeli kalecinin vuruşunu taklit eden futbolcular Fenerbahçeli kaleciyi 'ti'ye aldı.
Türkiye Kupası 18 Mayıs 2017, Perşembe
Güncelleme: 18 Mayıs 2017, Perşembe 10:43
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe'yi seri penaltı atışları sonunda eleyen Medipol Başakşehirli oyuncuların gündeminde Volkan Demirel vardı. Seri penaltı atışlarında 8. penaltıyı farklı şekilde auta gönderen Fenerbahçeli file bekçisinin taklidini yapan Başakşehirli futbolcular tecrübeli kaleciyi 'ti'ye aldı.
İşte o anlar...
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