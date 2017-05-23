Ziraat Türkiye Kupası finali biletleri tükendi
Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak olan 2016-2017 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finali için bugün internet üzerinden satışa çıkarılan biletlerin tamamının tükendiği bildirildi.
Türkiye Kupası 23 Mayıs 2017, Salı
Güncelleme: 23 Mayıs 2017, Salı 15:40
Eskişehir Yeni Stadyumu'nda 31 Mayıs Çarşamba günü saat 21.30'da başlayacak 55. Ziraat Türkiye Kupası Final maçının biletleri, taraftarkulubu.tff.org adresinden satışa sunuldu. Biletler satışa çıktıktan yaklaşık 1 saat sonra tamamen tükendi. Stadyumda Batı ve Kuzey blokları Medipol Başakşehir, Doğu ve Güney blokları Atiker Konyaspor taraftarına ayrıldı. 1 kişinin en fazla 5 bilet satın alabildiği karşılaşmada, bilet fiyatları ise 1. kategori'de 20 TL, 2. kategori'de 10 TL olarak belirlenmişti.
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