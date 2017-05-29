 İşte kupa finalinin hakemi! - Türkiye Kupası - 29 Mayıs 2017 Pazartesi

İşte kupa finalinin hakemi!

31 Mayıs Çarşamba günü ATV'den naklen yayınlanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalini yönetecek hakem açıklandı.

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Türkiye Kupası 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Güncelleme: 29 Mayıs 2017, Pazartesi 13:03

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında 31 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de oynanacak ve ATV'den canlı yayınlanacak olan final maçını, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, final müsabakasında Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ümit Öztürk yapacak.

Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.

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