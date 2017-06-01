Kupadan kulüplere 17 milyon dolar

Final maçında Medipol Başakşehir'e penaltı atışları sonucunda üstünlük sağlayarak Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Atiker Konyaspor, 3 milyon 325 bin dolar ile bu organizasyonda en fazla gelir elde eden ekip oldu.

Bu sezon 55. düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası organizasyonunda kulüplere toplam 17 milyon 162 bin 926 dolar para ödülü dağıtıldı.

Türkiye'nin futboldaki en önemli ikinci kupasında bu sezon kulüpler, 3. ön eleme turundan itibaren para ödülü aldı. Bu turda mücadele etmeye hak kazanan 54 kulübe toplam 1 milyon 521 bin 175 dolar ödül verildi.

Gruplara kalan 32 takıma 100 bin dolar giriş parası ve ayrıca bu aşamada alınan galibiyet ve beraberliklere göre ödül dağıtıldı. Kulüplere gruplarda toplam 3 milyon 200 bin dolar giriş parası, 3 milyon 840 bin dolar (galibiyet 40 bin, beraberlik 20 bin dolar) da performans primi ödendi.

Kupada son 16 turunda mücadele eden takımlar, 100 bin dolar (toplam 1 milyon 600 bin dolar) ödülün yanı sıra sergiledikleri performansa göre de toplam 800 bin dolar (galibiyet 100 bin dolar) ödül aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlara, 100 bin dolar (toplam 800 bin dolar) giriş parası ve 1 milyon 200 bin dolar (galibiyet 150 bin, beraberlik 75 bin dolar) performans primi verildi.

Organizasyonda yarı finale yükselen takımlar, 150 bin dolar (toplam 600 bin dolar) ödülün yanı sıra aldıkları galibiyetlerde 200 bin, beraberliklerde ise 100 bin dolar (toplam 800 bin dolar) para ödülünü kasasına koydu.

Finalde kupayı müzesine götüren takım 2 milyon 62 bin 162 doların sahibi olurken, bu aşamada yenilen takım ise 739 bin 189 dolar ödül almaya hak kazandı.

ŞAMPİYON 3 MİLYON 325 BİN DOLAR ALDI

Ziraat Türkiye Kupası finalinde şampiyonluğa ulaşan Atiker Konyaspor, bu organizasyonda en fazla gelir elde eden ekip oldu.

Final maçında Medipol Başakşehir'e penaltı atışları sonucunda üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götüren Konya temsilcisi, 3 milyon 325 bin 334 dolar ödülü de kasasına koydu.

Kupada final oynayan Medipol Başakşehir 1 milyon 942 bin 361 dolar, yarı finalde elenen Fenerbahçe ise 1 milyon 238 bin 172 dolar ödül aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda veda eden Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş 428 bin 172 dolar, organizasyona aynı aşamada havlu atan Galatasaray ise 388 bin 172 dolar kazandı.

Kupada gruplarda elenen Trabzonspor da 268 bin 172 dolar ödül alabildi.