Derbide tur atlayan Tavşanlı oldu
Kütahya derbisinde 2-1 galip ayrılan Tavşanlı Linyitspor, Türkiye Kupası'nda 2. tura yükseldi.
Türkiye Kupası 22 Ağustos 2017, Salı
Güncelleme: 22 Ağustos 2017, Salı 18:22
Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Tavşanlı Linyitspor, Kütahyaspor'u konuk etti. Kütahya derbisinde rakibini 2-1 yenen Tavşanlı Linyitspor tur atladı.
Golleri izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!
Tavşanlı Linyitspor: 1- Kütahyaspor: 0 (Serkan Akın)
Tavşanlı Linyitspor: 1- Kütahyaspor: 1 (Azmi Polat)
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