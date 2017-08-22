 Derbide tur atlayan Tavşanlı oldu - Türkiye Kupası - 22 Ağustos 2017 Salı

Derbide tur atlayan Tavşanlı oldu

Kütahya derbisinde 2-1 galip ayrılan Tavşanlı Linyitspor, Türkiye Kupası'nda 2. tura yükseldi.

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Türkiye Kupası 22 Ağustos 2017, Salı

Güncelleme: 22 Ağustos 2017, Salı 18:22

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Tavşanlı Linyitspor, Kütahyaspor'u konuk etti. Kütahya derbisinde rakibini 2-1 yenen Tavşanlı Linyitspor tur atladı.

Golleri izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!

Tavşanlı Linyitspor: 1- Kütahyaspor: 0 (Serkan Akın)

Tavşanlı Linyitspor: 1- Kütahyaspor: 1 (Azmi Polat)

Tavşanlı Linyitspor: 2- Kütahyaspor: 1 (Vili İsiani)

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