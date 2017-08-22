Kars 36 Spor penaltılarla turu geçti
Iğdır Aras Spor'u penaltılarla eleyen Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tura yükseldi.
Türkiye Kupası 22 Ağustos 2017, Salı
Güncelleme: 22 Ağustos 2017, Salı 18:43
Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Iğdır Aras Spor, Kars 36 Spor'u konuk etti. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçtan Kars 36 Spor penaltılarla 5-2 galip ayrıldı.
Golleri izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!
Iğdır Aras Spor: 0 - Kars 36 Spor: 1 (Yılmaz Bora)
Iğdır Aras Spor: 1 - Kars 36 Spor: 1 (Nazım Ortafidan)
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