 Kars 36 Spor penaltılarla turu geçti - Türkiye Kupası - 22 Ağustos 2017 Salı

Kars 36 Spor penaltılarla turu geçti

Iğdır Aras Spor'u penaltılarla eleyen Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tura yükseldi.

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Türkiye Kupası 22 Ağustos 2017, Salı

Güncelleme: 22 Ağustos 2017, Salı 18:43

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Iğdır Aras Spor, Kars 36 Spor'u konuk etti. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçtan Kars 36 Spor penaltılarla 5-2 galip ayrıldı.

Golleri izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!

Iğdır Aras Spor: 0 - Kars 36 Spor: 1 (Yılmaz Bora)

Iğdır Aras Spor: 1 - Kars 36 Spor: 1 (Nazım Ortafidan)

PENALTILARI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

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