A Spor'da gol şöleni

2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası heyecanı bugün oynanan 1. tur maçlarıyla başladı. A Spor ve Sabah.com.tr'den dönüşümlü olarak canlı yayınlanan 5 maçta toplam 24 gol atıldı.

Futbol keyfi canlı ve şifresiz olarak A Spor ve Sabah.com.tr'de yaşandı. Tam 5 maç dönüşümlü olarak canlı yayınlanırken, bu karşılaşmalarda toplam 24 kez fileler havalandı.

Golleri izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!

SİNOPSPOR: 4 - YENİ AMASYASPOR: 2 (GOLLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

TURGUTLUSPOR: 3 - UTAŞ UŞAKSPOR: 2 (GOLLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

MKE KIRIKKALESPOR: 0 - YOZGATSPOR 1959 FK: 3 (GOLLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR: 2 - KÜTAHYASPOR: 1 (GOLLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

IĞDIR ARAS SPOR: 2 - KARS 36 SPOR: 5 (GOLLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)