A Spor'da gol şöleni
2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası heyecanı bugün oynanan 1. tur maçlarıyla başladı. A Spor ve Sabah.com.tr'den dönüşümlü olarak canlı yayınlanan 5 maçta toplam 24 gol atıldı.
Türkiye Kupası 22 Ağustos 2017, Salı
Güncelleme: 22 Ağustos 2017, Salı 11:18
Futbol keyfi canlı ve şifresiz olarak A Spor ve Sabah.com.tr'de yaşandı. Tam 5 maç dönüşümlü olarak canlı yayınlanırken, bu karşılaşmalarda toplam 24 kez fileler havalandı.
Golleri izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!
SİNOPSPOR: 4 - YENİ AMASYASPOR: 2 (GOLLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)
TURGUTLUSPOR: 3 - UTAŞ UŞAKSPOR: 2 (GOLLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)
MKE KIRIKKALESPOR: 0 - YOZGATSPOR 1959 FK: 3 (GOLLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)
TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR: 2 - KÜTAHYASPOR: 1 (GOLLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)
IĞDIR ARAS SPOR: 2 - KARS 36 SPOR: 5 (GOLLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)
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