 Turgutluspor'dan kupada efsane geri dönüş - Türkiye Kupası - 22 Ağustos 2017 Salı

Turgutluspor'dan kupada efsane geri dönüş

Ziraat Türkiye Kupası maçında 2-0 geriden gelen Turgutluspor, Utaş Uşakspor'u 3-2 yenerek 2. tura yükseldi

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Türkiye Kupası 22 Ağustos 2017, Salı

Güncelleme: 22 Ağustos 2017, Salı 17:56

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Turgutluspor, Utaş Uşakspor'u konuk etti. Karşılaşmada 2-0 yenik duruma düşen ev sahibi takım, maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Golleri izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!

Turgutluspor: 0 - Utaş Uşakspor: 1 (Doğan Seçkin Şavkın)

Turgutluspor: 0 - Utaş Uşakspor: 2 (Çağrı Buğra Dişsiz)

Turgutluspor: 1 - Utaş Uşakspor: 2 (Yaşar Yılmaz)

Turgutluspor: 2 - Utaş Uşakspor: 2 (Emre Avcı)

Turgutluspor: 3 - Utaş Uşakspor: 2 (Aziz)

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