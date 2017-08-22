Turgutluspor'dan kupada efsane geri dönüş
Ziraat Türkiye Kupası maçında 2-0 geriden gelen Turgutluspor, Utaş Uşakspor'u 3-2 yenerek 2. tura yükseldi
Türkiye Kupası 22 Ağustos 2017, Salı
Güncelleme: 22 Ağustos 2017, Salı 17:56
Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Turgutluspor, Utaş Uşakspor'u konuk etti. Karşılaşmada 2-0 yenik duruma düşen ev sahibi takım, maçtan 3-2 galip ayrıldı.
Golleri izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!
Turgutluspor: 0 - Utaş Uşakspor: 1 (Doğan Seçkin Şavkın)
Turgutluspor: 0 - Utaş Uşakspor: 2 (Çağrı Buğra Dişsiz)
Turgutluspor: 1 - Utaş Uşakspor: 2 (Yaşar Yılmaz)
Turgutluspor: 2 - Utaş Uşakspor: 2 (Emre Avcı)
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