 Yozgatspor 1959 turu rahat geçti - Türkiye Kupası - 22 Ağustos 2017 Salı

Yozgatspor 1959 turu rahat geçti

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Kırıkkalespor'a konuk olan Yozgatspor 1959, rakibini 3-0 yendi.

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 22 Ağustos 2017, Salı

Güncelleme: 22 Ağustos 2017, Salı 18:08

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Kırıkkalespor, Yozgatspor 1959'u konuk etti. Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Yozgat temsilcisi, kupada 2. tura yükseldi.

Golleri izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!

Kırıkkalespor: 0 - Yozgatspor 1959: 1 (Ali Yakup)

Kırıkkalespor: 0 - Yozgatspor 1959: 2 (Hakkı)

Kırıkkalespor: 0 - Yozgatspor 1959: 3 (Umut Ceylan)

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler