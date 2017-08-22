Yozgatspor 1959 turu rahat geçti
Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Kırıkkalespor'a konuk olan Yozgatspor 1959, rakibini 3-0 yendi.
Türkiye Kupası 22 Ağustos 2017, Salı
Güncelleme: 22 Ağustos 2017, Salı 18:08
Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Kırıkkalespor, Yozgatspor 1959'u konuk etti. Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Yozgat temsilcisi, kupada 2. tura yükseldi.
Golleri izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!
Kırıkkalespor: 0 - Yozgatspor 1959: 1 (Ali Yakup)
Kırıkkalespor: 0 - Yozgatspor 1959: 2 (Hakkı)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
A Spor'da gol şöleni
-
Kars 36 Spor penaltılarla turu...
-
Derbide tur atlayan Tavşanlı ...
-
Turgutluspor'dan kupada efsane...