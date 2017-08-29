 7 gollü maçta Diyarbekirspor güldü - Türkiye Kupası - 29 Ağustos 2017 Salı

7 gollü maçta Diyarbekirspor güldü

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Diyarbekirspor deplasmanda Elaziz Belediyespor'u 5-2 mağlup etti.

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Türkiye Kupası 29 Ağustos 2017, Salı

Güncelleme: 29 Ağustos 2017, Salı 17:25

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Elaziz Belediyespor, Diyarbekirspor'u konuk etti. Karşılaşmadan 5-2 galip ayrılan Diyarbekirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yükseldi.

Maçın gollerini izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!

Elaziz Belediyespor: 0 - Diyarbekir Spor: 1 (Mustafa Aydoğdu)

Elaziz Belediyespor: 0 - Diyarbekir Spor: 2 (Aykut Çift)

Elaziz Belediyespor: 0 - Diyarbekir Spor: 3 (Arda Havar)

Diğer goller birazdan Sabah.com.tr'de...

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