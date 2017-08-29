7 gollü maçta Diyarbekirspor güldü
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Diyarbekirspor deplasmanda Elaziz Belediyespor'u 5-2 mağlup etti.
Türkiye Kupası 29 Ağustos 2017, Salı
Güncelleme: 29 Ağustos 2017, Salı 17:25
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Elaziz Belediyespor, Diyarbekirspor'u konuk etti. Karşılaşmadan 5-2 galip ayrılan Diyarbekirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yükseldi.
Maçın gollerini izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!
Elaziz Belediyespor: 0 - Diyarbekir Spor: 1 (Mustafa Aydoğdu)
Elaziz Belediyespor: 0 - Diyarbekir Spor: 2 (Aykut Çift)
Elaziz Belediyespor: 0 - Diyarbekir Spor: 3 (Arda Havar)
Diğer goller birazdan Sabah.com.tr'de...
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Kars 36 Spor'un kupa yürüyüşü...
-
İşte Türkiye Kupası'nda ikinci...
-
Türkiye Kupası’nda 2. tur
-
2. tur maçlarının programı aç...