Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekim Töreni, yarın saat 15.00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak. Kura törenine TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın bu turunda, 4. turdan gelen 27 takımın yanı sıra 2016-2017 Sezonu ZTK Şampiyonu Atiker Konyaspor ile geçen sezon sonunda Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Müsabakalar çift maç eleme usulüne göre oynanacak.