"Aykut Kocaman'a inanıyoruz"

Açıklamalarına Hakkari'deki şehitlerimize başsağlığı dileyerek başlayan Metin Doğan, "Hakkari'de şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı dilemek istiyorum. Adana Demirspor, Türkiye'nin önemli kulüplerinden birisi. Saygı duyduğumuz bir takım. Fenerbahçe olarak hedefimiz Ziraat Türkiye Kupası'nı müzemize götürmek. Fenerbahçe'nin olduğu yerde hedefler hep kupalardır. İnşallah Adana Demirspor karşısında turu istediğimiz neticeyle geçeriz. Finale kalıp kupayı alma hedefindeyiz" diye konuştu.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın arkasında olduklarını belirten Doğan, "Fenerbahçe'nin kurumsal bir yapısı var. Aykut Kocaman'la birlikte sezona büyük ümitlerle başladık. Aykut hocamıza güvenimiz, inancımız devam ediyor. Şansızlık neticesinde Kayserispor karşısında son saniyede gol yedik. Aykut hoca, süreç vermişti. Bu süreç içinde doğru gidiyor ama bazı şansızlıklar, etkenler yakamızı bırakmıyor. Hocamıza inanıyoruz. Camiamız ve taraftarımız kenetlenerek kupada ve ligde istediğimiz hedeflere ulaşacağız. Hocamızla hiçbir problemimiz yok" ifadelerini kullandı.

ADANA DEMİRSPOR BAŞKANVEKİLİ İZGİOĞLU: "FENERBAHÇE'Yİ ELEYECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Adana Demirspor Başkanvekili Mustafa İzgioğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile eşleştikleri için çok mutlu olduklarını belirtti. İzgioğlu "Fenerbahçe'nin çıkması bizim açımızdan iyi oldu. Adana Demirspor iyi bir takım. İyi bir tur olacağını ve Fenerbahçe'yi eleyeceğimizi düşünüyorum. İnşallah bunu başaracağız" dedi.