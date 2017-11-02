Sivas Belediyespor, Galatasaray'ı gözüne kestirdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleşen Sivas Belediyespor'un kulüp başkanı Hasan Karaman, "Galatasaray'ı kupadan elemeye çalışacağız. Neticede ikisi de futbol takımı, bu tür maçlarda sürpriz olabilir, inşallah güzel sonuç alırız" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor'un kulüp başkanı Hasan Karaman, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray ile eşleşmelerinin kendileri için gurur verici olduğunu belirterek, sarı-kırmızılı takımı kupadan elemeye çalışacaklarını söyledi.

Karaman yaptığı açıklamada, kupada Süper Lig takımlarından birisi ile eşleşmelerinin kendilerini şaşırtmadığını aktaran, "Kupada rakibimizin Galatasaray olması bizi biraz daha mutlu etti. Süper Lig'de lider olan bir takımla oynamak bizim için onur ve gurur verici." dedi.

Kupada ellerinden gelen mücadeleyi göstereceklerini, ilk maçın İstanbul'da, ikinci maçın ise Sivas'ta oynanacağını anımsatan Karaman, "Galatasaray'ı kupadan elemeye çalışacağız. Neticede ikisi de futbol takımı, bu tür maçlarda sürpriz olabilir, inşallah güzel sonuç alırız." ifadelerini kullandı.

"RAKİBİMİZDEN KESİNLİKLE ÇEKİNMİYORUZ"

Ziraat Türkiye Kupası'nda önceki yıllarda Beşiktaş ile eşleştiklerini hatırlatan Karaman, şunları kaydetti:

"O aşamada grup lideri olarak çıkmıştık, inşallah bu sefer de Galatasaray'ı eleriz. Kupadaki hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek ve üst turlara çıkmak. Rakibimizden kesinlikle çekinmiyoruz. Galatasaray'ın gücü ve konumu belli ama biz de elimizden gelen mücadelemizi yapacağız. Kupada her takımın hedefi karşı takımı elemektir. Biz de bu idealle sahaya çıkacağız."