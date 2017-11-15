İşte Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maç programı
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçlarının programı açıklandı.
Türkiye Kupası 15 Kasım 2017, Çarşamba
Güncelleme: 15 Kasım 2017, Çarşamba 15:15
Ziraat Türkiye Kupası'nda 32 takımın çift maç eleme usulüne göre mücadele edeceği 5. Tur'da 28, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde oynanacak ilk maçların müsabaka programı şöyle:
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