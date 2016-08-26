Yargıtay, vahşi cinayete verilen cezayı bozdu

Bursa’da, bir lise yurdunda temizlik görevlisini boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla 20 yıl hapse mahkum olan öğrencinin cezasını az bulan Yargıtay, kararı bozdu.

Olay, 24 Kasım 2012'de Acemler'deki Cumhuriyet Lisesi'nin yatılı yurdunda meydana geldi. Sayısalda okul ikincisi olan 12-B sınıfı öğrencisi M.K. (21), okulun temizlik görevlisi İbrahim Yeğen'in (57) boğazını bıçakla kesti. Hiç evlenmediği öğrenilen Mustafakemalpaşa doğumlu Yeğen olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından tutuklanan gencin duruşması Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme heyeti, 'canavarca his saikiyle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan sanığa 20 yıl hapis cezası verdi. Yapılan itiraz üzerine cezayı az bulan Yargıtay, mahalli mahkemenin kararını bozdu. M.K.'nın davası yeniden 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Temizlik konusunda hassas olduğunu daha önceki duruşmada ifade eden M.K., "Maktule daha iyi temizlik yapmasını söyledim. O da bana karşılık verince tartıştık. Aramızda daha önceden herhangi bir husumet yoktu" dedi.

Mahkeme heyeti, gencin akıl sağlığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.