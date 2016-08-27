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Akrabaların fıstık sında 6 kişi yaralandı

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 27.8.2016 17:36
Akrabaların fıstık kavgasında 6 kişi yaralandı
Akrabaların fıstık kavgasında 6 kişi yaralandı

’da akrabalar arasında fıstık hasadı yüzünden çıkan da 6 kişi yaralanırken, kavgaya karıştıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, - yolu üzerinde bulunan Büyük Kargılı kırsal mahallesinde fıstık hasadı yüzünden akraba olan aileler arasında silahlı çıktı. Kavgada her iki gruptan 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilenlerin de bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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