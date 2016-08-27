Akrabaların fıstık kavgasında 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da akrabalar arasında fıstık hasadı yüzünden çıkan kavgada 6 kişi yaralanırken, kavgaya karıştıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa-Adıyaman yolu üzerinde bulunan Büyük Kargılı kırsal mahallesinde fıstık hasadı yüzünden akraba olan aileler arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada her iki gruptan 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilenlerin de bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.