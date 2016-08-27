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Artık resmen sivilleştiler

  • ANKARA
  • Giriş Tarihi: 27.8.2016
Artık resmen sivilleştiler
Artık resmen sivilleştiler

Tüm askeri kuruluşlarının, dün 17.00'de ülke genelinde eş zamanlı olarak 'na bağlandığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, askeri hastanelerin sivilleştiği, 26 ilde 32 hastaneyle bir rehabilitasyon ve bakım başkanlığının, Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet vermeye başladığı ifade edildi. Sağlık kuruluşlarının Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na bağlı olacağı belirtilen açıklamada, bakanlık tarafından işletilecek hastanelerin, yeni dönemde daha güçlü hale getirilmiş bir kadroyla gazilere, şehit yakınlarına, askeri personele ve vatandaşlara aynı kalitede hizmet vermeyi sürdüreceği vurgulandı. Açıklamada "Askeri birlik ya da kıtalardaki stratejik ve kritik sağlık hizmetleri yine silahlı kuvvetler sağlık personelince verilmeye devam edecektir" denildi.

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