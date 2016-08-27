Balık avlarken oltasına kuş takıldı

Tokat’ta balık avlarken oltasına kuş takılan vatandaş, kuşu misinadan kurtararak serbest bıraktı.

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan baraj gölünde arkadaşıyla olta ile balık avlamaya giden Ekrem Ulu beklemediği bir durumla karşılaştı. Suya yakın seviyede uçan bir kuşun misinasına dolandığını fark eden Ulu, büyük bir dikkatle oltasını çekmeye başladı.

Kuşa zarar vermeden suyun dışına çıkaran Ulu, küçük martı kuşunun kanadına dolanan misinadan kurtararak serbest bıraktı. Cep telefonu ile görüntülenen olayı sosyal medya hesabında paylaşan Ulu şu sözlere yer verdi: "Oltamızın misinasına takılan kuşu incitmeden kurardık. En güzeli ise kendisine yaptığımız bu incelikten sonra sanki teşekkür edasında bize seslenmesiydi."