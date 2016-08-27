İnekleri için ağlayan çifte yardım yağıyor

Kütahya'nın Akoluk köyünde yıldırım isabet etmesi sonucu telef olan ineklerine sarılıp, ağlayan yaşlı çifte yardım yağıyor. Olayın sosyal medyada yayımlanmasının ardından yaşlı çifte yardım etmek isteyen binlerce kişi Kütahya Valiliği'ne mesaj yağdırdı. Akoluk köyünde yaşayan Hüseyin Girgin (66) ve Fatma Girgin'in (62) 8 ineğinden 5'i yıldırım düşmesi sonucu telef oldu. Tek geçim kaynağı ineklerinin telef olmasına üzülen Fatma Girgin, ölen ineklerine sarılıp, gözyaşı döktü. Yaşlı kadının ineklerine sarılıp, ağlarken çekilmiş fotoğraflarının sosyal medyada yayımlanması üzerine binlerce kişi yaşlı çifte yardım etmek istedi. Yurt içi ve yurt dışından binlerce kişi valiliği arayarak yardım etmek istediğini söyledi.

3 BİN TL NAKİT, ÜÇ GEBE İNEK...

Kütahya Valiliği resmi Twitter hesabından açıklama yaparak, "Hayvanları telef olan aileye ulaşıldı. Valiliğimiz tarafından gerekli çalışmalar başlatılmıştır" denildi. Vali Yardımcısı Yüksel Kara da dün yaşlı çifti ziyaret etti. Kara, ilk etapta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına gönderilen 3 bin lira nakit ile Burdur Bucak'tan hayırsever bir işadamının gönderdiği üç gebe düveyi (inek) Girgin çiftine teslim etti. Kara, "Yurt içi ve dışından yardım istekleri çığ gibi büyüyor. Mağdur aileye desteklerimiz devam edecektir" dedi.