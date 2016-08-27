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Kadınların kavgası kamerada

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 27.8.2016 12:04 Güncelleme Tarihi: 27.8.2016 12:11

Zincirlikuyu'da iki kadının " sırası" kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga sırasında bir kadının diğerine tekme attığı görüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Zincirlikuyu durağında dün akşam iş çıkışı saatlerinde yaşandı. Metrobüs sırası bekleyen bir kadın ile genç kız arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine önce güvenlikçiler, ardından da polis geldi. Ancak polis bile öfkeli kadını sakinleştiremedi. Genç kıza saldırmaya çalışan kadın, bir anlık boşluktan yararlanarak harekete geçti. Polislere durumu anlatan genç kıza arkasından tekme atan kadına vatandaşlar da tepki gösterdi. Öfkeli kadın, kendisini uzaklaştırmak için kolundan çeken bir kişiye de, "Kadına el kalkar mı" diyerek tepki gösterdi. Birbirinden şikayetçi olan kadınlar, polis otosuyla karakola götürüldü.

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