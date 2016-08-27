Kahramanın heykeli dikildi

Darbe girişiminin yaşandığı gece darbeci generali vurduktan sonra şehit düşen kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in heykeli Mersin'deki Mehmetçik Parkı'na dikildi. Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Ömer Halisdemir'in anısını yaşatmak için Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'nın talimatıyla Halisdemir'in heykeli yapıldı. Belediyede görevli heykeltıraşlar 13 günde 1.80 metre kaide, 2.80 metre heykel uzunluğu olmak üzere toplam 4.60 metre uzunluğunda heykel hazırladı. Halisdemir'in heykeli, Akbelen Bulvarı üzerindeki Mehmetçik Parkı'na dikildi. Heykelin açılışı ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 94'üncü yıldönümünde gerçekleştirilecek.

AÇILIŞ 30 AĞUSTOS'TA

Belediye Başkanı Tuna, Halisdemir'in darbe girişiminin önlenmesinde hayati görev üstlendiğini anımsatarak "Biz de demokrasi ve vatanı için şehit olmayı göze alan Halisdemir'i ölümsüzleştirmek için böyle bir çalışma yaptık. Eserin açılışını 30 Ağustos'ta yapacağız" dedi.