“Matrakçı Nasuh” Tokyo’da

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İKASD İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği tarafından projelendirilen "16.Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh'' sergisi Saraybosna, Belgrad, 2015 G20 Antalya zirvesi, İstanbul ve Viyana'dan sonra, 1– 8 Eylül arasında Tokyo'da sanatseverlerle buluşacak. Tarihimizin gizli kalmış dehalarından Nasuh'un meziyetlerini sanatın farklı disiplinlerinde anlatmaya çalışan sergide, ölümünün 450. yılında UNESCO tarafından Matrakçı'nın minyatürleri aracılığıyla seferlerin rotaları birlikte takip edebilecek. Osmanlı İmparatorluğu'nun dönemsel olarak 16.Yüzyılı hem sanatsal hem kronolojik hem de siyasi anlamda bu sergiyle keşfedilecek. Başbakanlık Tanıtma Fonu, Dış İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komitesi, Daily Sabah, aHaber ve SABAH'ın katkılarıyla 3 kıta, 9 ülke, 10 şehirde gerçekleştirilen proje Tokyo'dan sonra 27 Ekim 2016 tarihinde Paris UNESCO Merkezinde ve Aralık 2016'da da Washington da sergilenecek. Küratörlüğünü Beste Gürsu'nun yaptığı sergide, Nakkaş Sevim Ersoy'un liderliğindeki 12 kadın sanatçının 41 eseri bulunuyor.