Annesini döven ağabeyini öldürdü

İzmit'te 33 yaşındaki Ahmet Kurt, annesini dövdüğü gerekçesiyle tartıştığı ağabeyi 41 yaşındaki Emrullah Kurt'u ruhsatsız tabancayla vurarak öldürdü. Ağır yaralanan Emrullah Kurt, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay dün gece, Kabaoğlu Mahallesi Atmaca Sokak'ta meydana geldi. 3 ay önce eşini ve çocuklarını dövdükten sonra, evini ateşe vermeye kalkışan, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Emrullah Kurt, kardeşi Ahmet Kurt'u telefonla arayarak, "annemi dövdüm. Gel onu hastaneye götür" dedi.

Eve gelen Ahmet Kurt, ağabeyine tepki gösterdi. Çıkan tartışmanın kavgaya dönmesiyle belinde ruhsatsız tabancası bulunan Emrullah Kurt, belindeki tabancayı çekti. Ancak tabanca elinden fırlayıp yere düştü. Ahmet Kurt, yerdeki tabancayı eline alıp, iddiaya göre korkutmak amacıyla yere iki el ateş etti. Kurşunlardan biri sekerek ağabeyi Emrullah Kurt'a isabet etti.



Ahmet Kurt, kanlar içersinde yerde kalan ağabeyini otomobiliyle Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ahmet Kurt ardından polis merkezine giderek, olanları anlattı. Emrullah Kurt ise hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Ahmet Kurt, jandarma ekiplerine teslim edildi. Gözaltındaki Ahmet Kurt, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



Emrullah Kurt'un cenazesi ise bugün öğlende kılınan cenaze namazının ardından Kabaoğlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.