Babasını önce balkondan attı, sonra da...

ADAPAZARI'nda uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 38 yaşındaki Volkan Uzun, tartıştığı babası 64 yaşındaki Mehmet Uzun'u, oturduğu birinci katın balkonundan attı, ardından da aşağıya inip bıçaklayarak öldürdü.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Adapazarı Hızırtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Üç katlı evin birinci katında yalnız yaşayan Volkan Uzun ile ziyaretine gelen babası Mehmet Uzun arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Volkan Uzun, tartışma sırasında Volkan Uzun, babasını balkondan, aşağıdan geçen yola attı. Uzun, daha sonra evden kaptığı bıçakla sokağa çıktı, yolda yatan babasını bıçakladı. Göğsünden çok sayıda bıçak darbesi alan Mehmet Uzun, çağırılan ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Uzun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olay sonrası Volkan Uzun'u gözaltına aldı.