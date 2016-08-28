Bakan Arslan'dan bayram tatili öncesi kritik çağrı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Başkanı Ahmet Arslan, Kurban Bayramı tatilinde seyahate çıkacaklara trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 11 polisten 32 yaşındaki Mehmet Dama'nın cenaze törenine katılmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, valiliği ziyaret etti. Vali Aziz Yıldırım tarafından karşılanan Bakan Arslan, Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra beraberindekilerle Yıldırım'ın makamına geçti.



'TRAFİK KURALLARI KEYFE KEDER KONULMUŞ KURALLAR DEĞİL'



Başbakan Binali Yıldırım'ın Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğu müjdesi verdiğini aktaran Bakan Ahmet Arslan, tatil sırasında karayollarını kullanacaklara uyarıda bulundu. Trafik kurallarına uyulması çağrısı yapan ve tatil süresince pek çok kişinin karayollarında seyahat edeceğini vurgulayan Bakan Arslan, "İnsanlarımız özellikle 9 günlük bayram tatili sürecinde çokça seyahat edecek. Yolları bu kadar bölüp, erişimi de kolay hale getirince insanlarımız haklı olarak 9 günlük periyotta sürekli yollarda oluyor. İnsanlardan istirhamımız trafik kurallarına uymaları. Çünkü trafik kuralları keyfe keder konulmuş kurallar değildir" dedi.



'KAZALARIN YAŞANDIĞI BİR BAYRAM OLMASIN'



Tatile hızla gitmek istemenin kazaya yol açtığını vurgulayan Bakan Arslan, bu bayram yollarda kazaların azalması için insanların yorgun yola çıkmamaları gerektiğini kaydetti. Hızlı gitmenin insana sadece birkaç saat kazandıracağını aktaran Bakan Arslan, "Günde birkaç kişinin trafik kazalarında öldüğü bir bayram yaşamak istemiyoruz. O yüzden insanlarımızdan istirhamımız, bayramlarını elbette yapsınlar, sılayı rahim önemli elbette yapsınlar ama bütün bunları yaparken lütfen kurallara uysunlar" diye konuştu.



YÜKSEK HIZLI TREN ÇALIŞMALARI



Afyonkarahisar'ın kavşak noktada olduğunu belirten Bakan Arslan, İzmir, Antalya, Denizli ve Uşak karayolunu hem İstanbul ve Kütahya, hem de Ankara ve Konya karayolları ile birbirine bağlayan İzmir Nokta (Özdilek) Kavşağı'nda trafiği rahatlatacak çalışmanın başladığını anlattı. Afyonkarahisar'dan geçecek Ankara- İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı inşaatının devam ettiğini hatırlatan Arslan, Afyonkarahisar- Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın yüzde 25 oranında bitirildiğini kaydetti. İstanbul- Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın devamı olacak İstanbul- Antalya Hattı'nda bağlantının Afyonkarahisar'dan sağlanacağına değinen Bakan Arslan, Afyonkarahisar'ın hem İzmir- Ankara hem de İstanbul- Antalya hızlı tren hattının önemli bağlantı noktası olacağını vurguladı.



Bakan Arslan daha sonra Vali Yıldırım'la birlikte İzmir Nokta Kavşağı'nda yürütülen çalışmaları inceledi. Ankara-Afyonkarahisar Hızlı Tren Hattı'nın ulaştığı Köroğlu Beli'nde devam eden çalışmaları da denetleyen Bakan Arslan, yetkililerden her iki çalışmayla ilgili bilgi aldı.



