Batman'da bıçaklı kavga: 7 yaralı

Batman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada biri ağır, 7 kişi yaralandı.

Pazaryeri Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bıçak, sopa ve taşların kullanıldığı kavgada biri ağır, 7 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Öte yandan, bazı yaralıların kaldırıldığı Batman Bölge Hastanesi'nde de kavganın devam etmesi üzerine bir kişi gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.