ARKADAŞINA GÖNDER Batman'da bıçaklı kavga: 7 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'da bıçaklı kavga: 7 yaralı

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 28.8.2016 22:11
Batman'da bıçaklı kavga: 7 yaralı
Batman'da bıçaklı kavga: 7 yaralı

'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada biri ağır, 7 kişi yaralandı.

Pazaryeri Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bıçak, sopa ve taşların kullanıldığı kavgada biri ağır, 7 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ve ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, bazı yaralıların kaldırıldığı Bölge Hastanesi'nde de kavganın devam etmesi üzerine bir kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.