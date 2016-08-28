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Denizi seyretmek isteyen kadın falezlerden düştü

  • AA
  • Giriş Tarihi: 28.8.2016 23:48
Denizi seyretmek isteyen kadın falezlerden düştü
Denizi seyretmek isteyen kadın falezlerden düştü

'da denizi seyretmek için falezlere çıkan 53 yaşındaki bir kadın dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten kayalıklara düştü

'nın Muratpaşa ilçesinde, denizi seyretmek isteyen kadın falezlerden düşerek kayalıklara sıkıştı.

Alınan bilgiye göre, Aliye K. (35) yakınlarıyla beraber için Muratpaşa ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki falezlere geldi. Denizi seyretmek isteyen Aliye K. dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten kayalıklara düştü.

Aliye K'nın yakınları ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve ekipleri geldi.

Ekipler, kadını sıkıştığı yerden çıkarmak için uzun süre uğraştı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Aliye K, itfaiye görevlilerince beline halat bağlanarak sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Bir saatten fazla süren çalışma sonunda kurtarılan Aliye K, deniz polisi botuna alınarak, Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü, buradan hastaneye kaldırıldı.

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