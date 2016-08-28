Leopar desenli kedi görenleri büyülüyor

Belçika'nın Kortenber kentinde yaşayan kediyi görenler minyatür bir leopar gördüklerini zannediyor. Çünkü bu kedi, leopar desenli görüntüsüyle görenleri adeta büyülüyor. 3 yaşındaki Thor adlı kedinin Bengal cinsi olduğu ve eşine de nadir rastlanan bir tür olduğu biliniyor. Zümrüt yeşili gözleri olan leopar kedi Thor'un, sosyal paylaşım sitesi instagram'daki takipçileri her geçen gün çığ gibi büyüyor. Minnasota'daki Vahşi Kedileri Koruma Derneği ise vahşi Bengal kedisi ile normal bir türün karışımı olan bu cinsin evcilleştirilmesinin çok zor olduğu ve daima saldırgan bir harekette bulunabileceğinin göz önüne alınması gerektiğine dikkat çekiyor. Ancak Thor'un sahibi Rani Cucicov, kedisinin son derece yumuşak başlı olduğunu ve şimdiye kadar saldırgan hiçbir tutumda bulunmadığını, çocuklarla da çok iyi anlaştığını söylüyor. DIŞ HABERLER