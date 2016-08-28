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Zehir sağımı için akrep tesisi

Zehir sağımı için akrep tesisi
Zehir sağımı için akrep tesisi

'da zehirli akrep toplayan Ali ve Bilal Yılmaz kardeşler, çok değerli olan akrep zehrinin sağımını yapmak için tesis kurdu. Dünyada sadece Şanlıurfa'da bulunan ve zehrinden serum elde edilen "Androctonus Crassicauda" akrep türünü geceleri tarla ve ahırda yakalayan Yılmaz kardeşler, bunları özel cam kutularda muhafazada tutarak Bakanlığı'na satışını yapıyor. , 30 yıldır akrep yakaladığını belirterek, "Şu anda tesiste 150 anaç akrep var ve bunlar yılda 80-120 arasında doğum yapıyor. Akrebin 1 litre sıvısı uluslararası piyasada 10 milyon dolara satılmaktadır. Bizim bu tesisimizde ise yılık 1-2 litre sıvı alma kapasitesi bulunmaktadır. Ancak bizim akrep sağım tesisimiz yok. Bunla ilgili olarak resmi girişimlerimiz devam etmektedir" diye konuştu.

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