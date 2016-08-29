30 Ağustos'ta trafiğe kapatılacak yollar belirlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek geçit töreni nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar belirlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı hazırlıkları sürüyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak genel prova sebebiyle 12.00-13.00 saatleri arasında Mevlana Bulvarı, Samsun Yoluistikameti Çiftlik Kavşağı'ndan Akköprü Kavşağı'na kadar tek yönlü araç trafiği sağlanamayacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde 30 Ağustos Salı günü yapılacak geçit töreni için 10.00-15.00 saatleri arasında Hipodrom Caddesi, İstanbul Yolu Yenimahalle Köprüsü'nden Ulaştırma Kavşağı'na (Hipodrom Caddesi -Kazım Karabekir Caddesi Kavşağı),Mevlana Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı Akköprü Kavşağı'ndan Konya Yolu istikameti Çiftlik Kavşağı'na, Kazım Karabekir Caddesi ise İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi Kavşağı'ndan Ulaştırma Kavşağı'na kadar çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Anıtkabir'deki törenler çerçevesinde de Gençlik Caddesi ile Akdeniz Caddesi'nde saat 07.00'den itibaren etkinliklerin sonuna kadar çift yönlü araç trafiğine izin verilmeyecek.