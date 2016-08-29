52 metrede protezli değnekli dram

Eşi tarafından terk edildiğini söyleyerek protez bacağı ve koltuk değnekleriyle baz istasyonuna çıkan Kenan Hamleci 6 saatlik çabayla aşağı inmesi için ikna edildi

Bursa'da daha önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle tek bacağı protez olan ve vücudunun çeşitli yerinde platinler olduğu belirtilen iki çocuk babası Kenan Hamleci 52 metrelik baz istasyonuna tırmanıp intihar edeceğini söyledi. Kısa süre önce cezaevine girip çıkan ancak bu süre zarfında eşinin ve çocuklarının kendisini terk ettiğini, işsizlikten kira parasını ödeyemediğini ilaç alacak parasının olmadığını iddia eden Hamleci'yi aşağı indirmek için polis ve itfaiye ekipleri 6 saat boyunca ter döktü. Olay, Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. Hamleci'nin baz istasyonuna çıktığını gören bazı vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.



TELEFONLA İLETİŞİM KURDU

Olay yerine gelen itfaiye, minder kurarak tedbir aldı. Hamleci, polis ekipleriyle telefonda iletişime geçti. Hamleci inmeye ikna olmayınca itfaiye ekibi merdivenle yukarı ulaşmaya çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye aracının merdiveni 52 metre yükseğe yetmeyince vinç çağrıldı. Vincin sepetine binen iki itfaiye eri, intihar edeceğini söyleyen Hamleci'nin yanına çıkmayı denedi.



ENİŞTE AŞAĞIDA UĞRAŞTIRDI

Ancak vinç de şahsın bulunduğu noktaya ulaşamadı. Bunun üzerine 2 itfaiye eri kendi imkanlarıyla yukarıya tırmandı. Kenan Hamleci, itfaiye erlerine elindeki bastonla vurarak aşağı inmelerini söyledi. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine Kenan Hamleci'nin yakınları olay yerine geldi. Cep telefonuyla Hamleci'yle görüşen ve sara hastalığı bulunan eniştesi Abdullah Kalkancı, kriz geçirdi. Abdullah Kalkancı, 112 görevlisinin hastalık raporlarını istemesi üzerine raporunun arabada olduğunu söyledi. Şahısların ailecek sahte raporla yardım topladığını ima eden 112 görevlisine sinirlenen Kalkancı, bağırmaya başlayıp şekerinin 700'e çıktığını söyledi. Sağlık ekibinin şeker ölçümünde 310 çıkmasıyla deliye dönen Kalkancı, "Sizin cihazınız bozuk. Ölçmeyi bilmiyorsun" diye bağırdı.



'BANA İSTANBULLU KADIN BULUN'

Kenan Hamleci'nin 6 saat süren çabanın ardından sıraladığı istekleri herkesi şaşırttı. Hamleci, rütbeli polise cep telefonundan, "Karım beni terk etti. Beni İstanbul'da yaşayan bir kadın ile evlendirmenizi istiyorum. 2 bin 500 lira nakit paraya ihtiyacım var. Ulaşım için özürlü motosikleti istiyorum. Ayrıca yukarıya çıkarken gömleğim yırtıldı. Sizden gömlek istiyorum. Bu isteklerimi yerine getirirseniz aşağı inerim" dedi. 2 çocuk babası Hamleci, 112 ekibinin müdahalesinin ardından polis merkezine götürüldü. Hamleci'nin aşağıya indiğindeki son isteği de yeni pantolon oldu. İnerken pantolonunu yırttığını söyleyen Kenan Hamleci bir polis memurundan kendisine pantolon getirmesini istedi.